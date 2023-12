Lube corsara a Piacenza ma quanta sofferenza: dallo 0-2 al 2-2 prima di vincere al tie-break

Sofferenza Lube verrebbe da dire. Civitanova lotta e va sul 2-0, poi si fa recuperare ma vince la tie-break ritrovando la quadratura del cerchio nel momento topico della partita. Civitanova, ora, subito in campo giovedì all’Eurosuole Forum per la Coppa dei Campioni contro Praga.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - CUCINE LUBE CIVITANOVA 2-3

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Hoffer (l), Recine 15, Gironi 2, Alonso 6, Brizard 4, Lucarelli 16, Scanferla (l), Ricci n.e., Simon 10, Andringa n.e., Romanò 21, Caneschi 2, Dias n.e. All. Anastasi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 13, Thelle n.e., Motzo, Bisotto (l) n.e., Balaso (l), Zaytsev 11, Lagumdzija 28, Nikolov 16, Diamantini, De Cecco, Anzani 4, Bottolo, Larizza n.e., Yant 3.

All. Blengini.

ARBITRI: Curto (Ts); Zavater (Tv).

PARZIALI: 27-29 (35’); 20-25 (26’); 25-21 (28’); 25-22 (28’); 10-15 (18’).

NOTE: 2915 spettatori, incasso 34.715,00 Euro. Piacenza: 21 battute sbagliate, 8 aces, 13 muri vincenti, 48% in ricezione (33% perfette); 44% in atttacco. Cucine Lube: 21 battute sbagliate, 6 aces, 5 muri vincenti, 45% in ricezione (26% perfette); 51% in attacco. Votato miglior giocatore: Nikolov. PIACENZA Vittoria mozza fiato per la Cucine Lube che avanti due set subisce la rimonta dei padroni di casa di Piacenza e sul 2-5 del tie break riprende, come