La Megabox Vallefoglia vince a Pinerolo ed è a un passo dalla Serie A1

PINEROLO - La Megabox Vallefoglia è sempre più vicina a coronare il sogno della promozione in Serie A1. Dopo un campionato condotto sempre ai vertici il club pesarese ha vinto per 3-1 a Pinerolo gara-1 della finale playoff promozione ed ora sabato a Montecchio in caso di bis, potrà festeggiare il salto nel massimo campionato. In caso invece di sconfitta ci sarebbe gara-3 sempre a Montecchio, già il giorno dopo.

A Pinerolo la squadra di Bonafede ha perso un primo set tiratissimi per 28-26, poi ha vinto alla grande il successivo con un netto 25-16. Più equilibrati invece il terzo e il quarto parziale, ma in entrambi la Megabox ha saputo mettere la testa avanti e si è aggiudicata la prima sfida con le piemontesi.

