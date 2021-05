La Megabox Vallefoglia in semifinale, game over per la Balducci Macerata

VALLEFOGLIA - Missione compiuta a metà per le marchigiane del volley femminile di Serie A2, con la Megabox Vallefoglia promossa alla semifinale playoff per la Serie A1 dopo un'emozionante gara-2 con Soverato, vinta al termine di una dura battaglia sportiva. Eliminata invece la Cbf Balducci Macerata, che dopo aver vinto a Sassuolo, ha perso in casa il retour match, lasciando alle emiliane anche il golden set. Ora nella semifinale promozione la Megabox si troverà di fronte proprio la Green Warriors Sassuolo, che sta attraversando un buon momento, ma le pesaresi di coach Bonafede sono anche loro in crescendo e hanno tutte le carte in regola per guadagnare l'accesso alla finalissima. Da parte pesarese anche il vantaggio della seconda partita, e dell'eventuale golden set, da giocare in casa. La sfida comincerà domenica prossima a Sassuolo. Per quanto riguarda la Cbf Balducci, che ha conlcuso la stagione, resta da ricordare che la squadra arancionera ha vinto la Coppa Italia di categoria.

