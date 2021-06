Sorteggi di Champions League, ma la Lube deve aspettare ancora

CIVITANOVA - Comincia a prendere forma la nuova stagione europea della Lube Civitanova campione d'italia. La prossima Champions League entrerà nel vivo solo in autunno, ma già si conosce la formula. La Lube è tra le 18 squadre già classificate per la fase a gironi, che ne comprenderà 20, divise in 5 giorni di 4 squadre. Tra le 18 big europee ci saranno anche altre tre squadre italane: Modena, Perugia e Trento, Oggi invece si è svolto il sorteggio del turno preliminare, che vedrà impegnate le squadre delle nazioni più indietro nel ranking europeo e che comiceranno a scontrarsi tra loro alla fine di settembre. Questo il tebellone iniziale, da cui appunto usciranno due formazioni che si uniranno alle altre big: Las Palmas (Spa)-Hebar Pazardzhik (Bul); Ibb Londra (Gb)- Shakhtior Soligorsk (Blr); Rieker Komarno (Svk)-Holding Graz (Aut); Mladost Brcko (Bih)-Olympiacos Pireo (Gre); Vincente Tartu (Est)/Amriswil (Svi)-Benfica (Por); Dynamo Apeldoorn (Ned)-Levanta Sastamala (Fin); Budva Budva (Mne)-Mladost Zagabria (Cro); Arcada Galati (Rou)-Karlovarsko (Cze).

© RIPRODUZIONE RISERVATA