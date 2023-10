PESARO Il derby numero 27 è biancorosso. Sorride la Vis, che grazie a un tap in del baby Da Pozzo a inizio ripresa ha la meglio di una buona Recanatese, che conferma anche a Pesaro di poter recitare in questo girone B un ruolo di outsider.

Da Pozzo gol



Le scelte



Vis che per dieci undicesimi è quella di Pescara. L’unica variazione sul tema è Da Pozzo, come quinto di destra al posto dell’over Mattioli. Confermato l’assetto con due trequartisti - de Vries e capitan Di Paola - e una punta, per quanto atipica, come Pucciarelli. Recanatese senza Sbaffo (squalificato): al suo posto Pagliari lancia Giampaolo, come partner d’attacco del big Melchiorri che si presenta subito con una conclusione pericolosa nata da una ripartenza architettata dall’ex Fano Carpani. Al 16’, su un altro contropiede, Giampaolo viene chiuso al momento del tiro, la Vis reclama un fallo che non viene fischiato, l’azione continua e Carpani trova la deviazione vincente ma per l’assistente in posizione irregolare.



Ritmi alti



Pesaresi che nella prima fase faticano a essere pericolosi, anche se la pressione alta ordinata da Banchieri frutta diverse palle recuperate che però si traducono in calci d’angolo comunque senza esito. Gara viva, giocata a mille all’ora, con Zagnoni da una parte e Senigagliesi dall’altra a compiere chiusure provvidenziali. Un bello scambio tra Da Pozzo e Pucciarelli frutta un cross succulento su cui Zoia non arriva. Qualche giro di lancetta prima del riposo una pallaccia di Longobardi diventa assist per Di Paola che però, solo ai 16 metri, calcia altissimo. A inizio ripresa vantaggio Vis. Azione prolungata sull’out di sinistra, con Pucciarelli, Zoia e Di Paola che palleggiano senza che le maglie nere riescano a intervenire, sfera al numero 10 vissino che dal limite tira centrale ma forte: rivedibile la respinta di Meli, Da Pozzo è un falco ad avventarsi sul cuoio e a metter dentro l’1-0 interno. La reazione della Recanatese è immediata e veemente. Risponde con Senigagliesi (bravo Polverino a bloccare il diagonale velenoso), ma soprattutto con un’azione che porta Giampaolo a liberare Carpani a centro area: tiro a botta sicura e respinta di Ceccacci, tra le proteste leopardiane per un tocco di mano che l’arbitro, vicinissimo, ad ampi gesti mima non esserci. Al 59’ Melchiorri, di testa, manda fuori a porta praticamente vuota ma in offside, poi si fa male Valdifiori (al suo posto Rossetti). La Recanatese si vede anche tra il 68’ e il 70’ con Carpani: prima il suo diagonale è toccato da Polverino, poi la deviazione sul tiro di Melchiorri divenuto assist finisce larga. La Vis, che in ripartenza sfiora con de Vries il raddoppio (deviazione), per allentare la pressione si affida al subentrato Sylla. I pesaresi serrano le fila fino al 97’ per un successo preziosissimo.

Vis Pesaro - Recanatese 1-0

VIS PESARO (3-4-2-1) Polverino 6,5; Ceccacci 7, Tonucci 6,5, Zagnoni 7; Da Pozzo 7 (27’ st Mattioli 6), Valdifiori 6 (16’ st Rossetti 6), Iervolino 6 (42’ st Foresta sv), Zoia 6,5; de Vries 5,5 (27’ st Sylla 6,5), Di Paola 6; Pucciarelli 6. All. Banchieri 6,5

RECANATESE (3-5-2) Meli 5; Ricci 6, Ferrante 6, Veltri 6; Senigagliesi 7 (40’ st Egharevba sv), Morrone 6 (32’ st Ferretti sv), Prisco 5,5 (40’ st Raparo sv), Carpani 6,5, Longobardi 5,5 (32’ st Quacquarelli sv); Giampaolo 6 (22’ st Lipari 5,5), Melchiorri 6. All. Pagliari 6

ARBITRO: Gandino di Alessandria 6

RETE: 2’ st Da Pozzo

NOTE: spettatori 1.328, incasso di 8.421,52; ammoniti Sylla, de Vries, Foresta, Senigagliesi