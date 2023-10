Vis Pesaro-Recanatese, al "Benelli" il derby: 1-0, decide il baby Da Pozzo

PESARO - Non è il derby dei derby considerate distanze e tradizione ma quella di oggi è una sfida piena di significati tanto per i padroni di casa che hanno bisogno di dare forza alla classifica quanto per i leopardiani chiamati a confermare il loro buon momento.

Il prepartita

Non sarà facile per la Vis Pesaro fare risultato pieno oggi in casa (inizio ore 18,30 allo stadio Benelli) perchè come detto i leopardiani sono galvanizzati dal filotto di vittorie conquistate nelle ultime tre partite, l’ultima delle quali contro l’Arezzo. Ma le parole di mister Simone Banchieri nella conferenza pre-partita sono state chiare: rispetto per gli avversari, ma con la determinazione e la mentalità di voler mettere nel sacco i tre punti che sarebbero fondamentali per rimpinguare la classifica. Motivazioni forti anche in casa Recanati con Pagliari che carica i suoi per allungare la serie positiva, per confermare una classifica già brillante e per conquistare un'altra copertina.

Primo tempo: 0-0

Secondo tempo: 1-0

2' st Vis in vantaggio con Da Pozzo bravo a intervenire su una corta respinta del portiere recanatese.

VIS PESARO – RECANATESE 1-0

Per il classe 2004 secondo gol in campionato.

VIS PESARO (3-4-2-1): Polverino; Ceccacci, Tonucci, Zagnoni; Da Pozzo (27’ st Mattioli), Valdifiori (16’ st Rossetti), Iervolino (42’ st Foresta), Zoia; de Vries (27’ st Sylla), Di Paola; Pucciarelli. All. Banchieri

RECANATESE (3-5-2): Meli; Ricci, Ferrante, Veltri; Senigagliesi (40’ st Egharevba), Morrone (32’ st Ferretti), Prisco (40’ st Raparo), Carpani, Longobardi (32’ st Quacquarelli); Giampaolo (22’ st Lipari), Melchiorri. All. Pagliari

ARBITRO: Gandino di Alessandria

RETE: 2’ st Da Pozzo

NOTE: serata temperata, terreno di gioco in sintetico, spettatori; ammoniti Sylla, de Vries, Foresta Senigagliesi; angoli 6-8, recupero 2+7