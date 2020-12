Vis Pesaro avanti con D'Eramo e poi ripresa dall'Arezzo: per ora è 1-1. Il Fano di scena a Modena

ANCONA Altre quattro partite per completare la 16ª giornata del girone B di Serie C dopo i cinque anticipi del sabato. In campo la Vis Pesaro, che sta pareggiando 1-1 al Benelli contro l’Arezzo dopo essere passata in vantaggio con una rete di D’Eramo, e il Fano, di scena alle 17.30 a Modena. È stata invece riviata Matelica-Carpi a causa dei ben 19 giocatori della squadra emiliana risultati contagiati al Coronavirus dopo i tamponi effettuati sabato mattina.

SERIE C girone B 16ª giornata

Cesena-Samb 2-1 (2’ Steffe, 71’ autogol di Maddaloni, 91’ Zecca)

Ravenna-Imolese 3-2 (12’ Mokulu, 16’ Martignago, 47’ Mokulu, 76’ Mattiolo, 87’)

Triestina-Perugia 2-1 (4’ Boultam, 38’ Boultam, 83’ autogol di Tartaglia)

Virtus Verona-Sudtirol 2-2 (5’ Beccaro, 20’ Pittarello, 61’ Danti, 75’ Greco)

FeralpiSalò-Fermana 1-1 (46’ Carraro, 93 Boateng)

Gubbio-Padova 0-1 (24’ Ronaldo)

Matelica-Carpi rinviata

Vis Pesaro-Arezzo 1-1 (14’ D’Eramo, 20’ Belloni)

Legnago Salus-Mantova ore 17.30

Modena-Fano ore 17.30

CLASSIFICA

Sudtirol 33

Padova 30

Cesena 28

Perugia 27

Modena 27

FeralpiSalò 26

Triestina 25

Samb 24

Mantova 24

Virtus Verona 22

Matelica 22

Carpi 21

Legnago Salus 16

Gubbio 16

Vis Pesaro 15

Fermana 15

Ravenna 13

Imolese 12

Fano 11

Arezzo 8

© RIPRODUZIONE RISERVATA