Verona-Lazio 0-0 diretta: pericoloso Lazovic, destro di poco fuori

43'pt Diagonale perfetta di Akpa Akpro, che chiude su Faraoni. L'incomprensione tra Leiva e Acerbi aveva aperto lo spazio davanti a Reina all'esterno del Verona. Ma è decisivo l'intervento dell'ex Salernitana.

41'pt Ci prova ancora Immobile, dai 30 metri: il pallone stavolta si perde di molto a lato.

40'pt Poca qualità in questa fase della partita. Entrambe le squadre non riescono a gestire con la sfera.

38'pt Luis Alberto è seguito in tutte le zone del campo da Sturaro. Anche al limite dell'area di rigore della Lazio, il centrocampista del Verona attacca lo spagnolo.

35'pt Prima occasione anche per il Verona, con Lazovic che affonda a sinistra e col destro fa venire i brividi a Reina. Pallone che si perde di poco a lato.

34'pt Il pallone attraversa tutta l'area di rigore, nessun pericolo per Reina.

33'pt Calcio d'angolo per i padroni di casa. L'intervento di Acerbi non è dei migliori.

30'pt Verona molto aggressivo appena la Lazio riesce a superare la prima fase di pressing. E commette molti falli la squadra di Paro. Che non vuole rischiare nulla. Anche se la Lazio è andata già vicina al vantaggio.

26'pt Concentrato Marusic, che non concede spazio a Zaccagni. Il difensore della Lazio è anche fortunato nel rimpallo finale.

23'pt Il palo respinge la conclusione di Immobile, che attacca lo spazio alle spalle di Caicedo e dal limite spara col destro. Silvestri è battuto, ma il legno salva il Verona.

21'pt Punizione di Dimarco da buona posizione, l'esterno mette in mezzo, ma c'è sempre Milinkovic pronto a respingere.

19'pt Silvestri sbaglia il rinvio e colpisce il braccio di Caicedo. Pericolo per il Verona.

18'pt Riesce a saltare la prima marcatura il centrocampista spagnolo, che va allo scambio con Caicedo al limite. Ma il passaggio dell'attaccante è troppo lungo. Chiude la difesa veneta.

17'pt Sturaro praticamente a uomo su Luis Alberto. E la Lazio fa fatica a giocare con il pallone a terra.

15'pt Pallone sanguionoso in mezzo al campo perso da Milinkovic, col passaggio in orizzontale. Ne approfitta Zaccagni che poi è chiuso da Acerbi.

13'pt Molto sollecitato Fares in questo avvio. E l'esterno fino al momento s'è fatto trovare pronto nell'accompagnare l'azione offensiva.

11'pt Non c'è spazio per la manovra, il Verona è ben messo in campo in fase di non possesso. E allora Reina è costretto a cercare col lancio lungo Milinkovic.

9'pt Batte Dimarco, ma Milinkovic stacca e sventa la minaccia.

9'pt Angolo per il Verona, dopo un errore di Akpa Akpro.

7'pt Combinazione tra Immobile e Caicedo, con l'ecuadoriano che cerca la conclusione col destro dal limite. Pallone respinto. Ma buono l'impatto sulla partita della squadra di Inzaghi.

4'pt Prima occasione della partita per i biancocelesti. Ancora cross di Fares, pallone spizzato che arriva a Milinkovic: ci prova al volo il serbo, pallone che si perde di poco a lato. Silvestri sembrava in ritardo.

2'pt Fallo in attacco di Milinkovic, sul cross di Fares, e dopo una buona azione della Lazio.

1'pt Piove con una certa intensità a Verona. Il terreno di gioco però regge bene almeno per il momento.

1'pt Iniziata la partita di Verona, primo pallone della Lazio.

Squadre in campo, suona l'inno della Serie A, tra poco fischio d'inizio di Verona-Lazio

Bloccato dal Covid - e col pensiero sicuramente alla moglie Gaia ricoverata da ieri allo Spallanzani - Simone Inzaghi non sarà a Verona a guidare la sua Lazio in un impegno difficile come quello contro la formazione di Juric (squalificato, c'è Paro). In panchina ci sarà l'amuleto Farris, mai sconfitto quando è stato chiamato in causa a sostituire il titolare in panchina. La Champions è lì, distante al momento sei lunghezze ma con una partita in meno. E passa quasi tutto dal Bentegodi. Dove Caicedo ritrova l'occasione dal primo minuto al fianco di Immobile, che ha l'obbligo di tornare a segnare. C'è anche Luis Alberto, che stringerà i denti dopo il problema alla caviglia: troppo importante essere presenti in una gara così delicata che può indirizzare la stagione in maniera definitiva.

FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz Magnani, Dimarco; Faraoni, Stutaro, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All.: Paro.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. All.: Farris.

ARBITRO: Chiffi.

