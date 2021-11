Vale più di cento gol, ecco Filippo Inzaghi papà tenerissimo: la prima fotografia con il figlio emoziona

Dai gol all'esperienza imn panchina e adesso emozioni nuove, diverse e più forti. Filippo Inzaghi è veramente un papà tenerissimo. Angela Robusti, compagna dell’ex bomber di Milan e Juve 48enne, pubblica sul suo profilo social la prima foto dello sportivo con il figlio Edoardo, nato sabato 23 ottobre.

Lo scatto emoziona Angela, che scrive una dolce dedica all’uomo con cui ha costruito la sua famiglia. “Il senso della vita è vedere voi. Parlare di figli è sempre molto delicato.. c’è chi non li vuole avere, chi non riesce ad averne e soffre terribilmente a sentirselo chiedere, c’è chi è alla ricerca e chi aspetta l’amore per poterli avere.. Per noi una cosa è certa.. non si nasce genitori, non si sarà mai pronti ad esserlo.. ma se si vive nell’amore, si sbaglierà, certamente..ma lo si farà nel bene”, fa sapere la bionda 31enne.

