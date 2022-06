Il patron Pulcinelli a Ibiza per convincere Filippo Inzaghi, il sì all'Ascoli è vicino

ASCOLI - Il sì di Pippo Inzaghi all'Ascoli si avvicina, l'assenso definitivo del tecnico al passaggio in bianconero dovrebbe avvenire entro tre giorni, il tempo preso da Pippo prima di rispondere sì al patron bianconero. Pulcinelli, per convincere la sua prima scelta, ha rotto gli indugi, ha prenotato al volo un aereo ed è volato personalmente a Ibiza per incontrare l'ex campione del mondo del 2006. L'incontro c'è stato verso le 20 ed è andato bene, Inzaghi però si è preso tre giorni di tempo per riflettere.

