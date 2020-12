Tutti in campo per disegnare un albero di Natale: l'Osimo Stazione si fa gli auguri così

OSIMO - Giocatori e allenatori in campo con la mascherina al viso e ben distanziati per farsi gli auguri disegnando un Albero di Natale, che non è affatto un 4-3-2-1. È la bella iniziativa ideata dall’Osimo Stazione, squadra di Promozione allenata dal tecnico Gianluca Fenucci che ha postato la foto e lasciato un commento sui social: «Un anno duro e strano, un anno difficile, eppure è piacevole far parte di questa famiglia, una bellissima famiglia, dove 190 ragazzi coi loro allenatori, tutti distanziati e in mascherina, si danno appuntamento un sabato e una domenica per dirsi Buon Natale e per disegnare su un campo sportivo, un Albero di Natale da guinness e da ricordare. Forza Osimo Stazione Conero Dribbling».

