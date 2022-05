PARIGI - Perdendo in tre set dallo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, n.133 Atp, il giovanissimo pesarese Luca Nardi (18 anni) ha mancato l'ennesima impresa della sua breve ma già luminosa carriera, quella di entrare, al primo tentayivo, nel tabellone principale di un torneo dello Slam, quello del Roland Garros. Nardi contro Zapata Miralles ha vinto il primo set per 6-3, poi ha perso il secondo per 6-4e infine il terzo con un secco 6-1.

