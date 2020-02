Maria Sharapova annuncia il ritiro a 32 anni

Maria Sharapova, 32 anni, ha annunciato il ritiro dalle competizioni. La tennista siberiana, vincitrice di cinque slam ed ex n.1 al mondo, ha dato la notizia con una lettera a Vanity Fair e Vogue nella quale riflette sulla propria carriera, guarda al futuro e si chiede «come ti lasci alle spalle l'unica vita che tu abbia mai conosciuto?».



E la Sharapova ha poi pubblicato un post in cui scrive «Tennis, ti dico addio». La giocatrice russa, ex numero 1 del mondo e vincitrice di 5 titoli del Grande Slam, da diverso tempo soffriva per problemi alla spalla. «Il tennis mi ha permesso di conoscere il mondo e mi ha fatto capire di che pasta sono fatta. Mi ha messo alla prova e ha misurato la mia crescita -sottolinea Sharapova-. E così qualunque cosa farò nel mio prossimo capitolo e qualunque sia la prossima montagna, io continuerò a spingere, continuerò ad arrampicare, continuerò a crescere». Ultimo aggiornamento: 16:00





