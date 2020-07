Tamberi a Rieti per volare oltre i 2,30: «Ci riprovo, la musica è la mia alleata»

ANCONA - Una volta in più. Per trovare continuità, per dare sostanza al 2,30 che domenica scorsa lo ha proiettato in vetta alle fresche liste mondiali stagionali dell’alto. Anche a Rieti, come almeno in un paio delle precedenti uscite, il primatista italiano Gianmarco Tamberi e campione d’Europa indoor (Fiamme Gialle) domani non avrà concorrenza di livello assoluto e farà gara praticamente solitaria. Dj di se stesso per fomentarsi e trasformare la pedana in una discoteca, le gambe e la testa per volare ancora più su. «Verso Rieti con le casse per la musica - racconta il saltatore anconetano sulla strada per il capoluogo sabino, dove saltò 2,36 nel 2016 e domani tornerà in pedana alle 19 - La musica è diventata una grande alleata in questo periodo con poco pubblico. Sono carico, martedì e mercoledì ho dato due esami universitari, diritto pubblico ed economia industriale (30 con lode e 30), quindi adesso sono completamente dentro il mood gara, mi sento più leggero: non di peso, anche se sono sceso a 80,8. Salterò con rincorsa completa. Obiettivo? Essere primo nelle graduatorie mondiali, da solo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA