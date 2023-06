Spagna-Italia 2-1, le pagelle. Bonucci errore gravissimo, male Chiesa e Verratti. Frattesi è pronto per una big

DONNARUMMA 6,5 Con i piedi e nelle uscite non trasmette sicurezza. Per fortuna, tra i pali, è di livello.

TOLOI 6 Molto solido, soprattutto quando c’è da anticipare l’avversario o sovrastarlo fisicamente. Rivedibile con i piedi.

BONUCCI 4 L’errore sul gol che apre le marcature è da penna rossa. Uno della sua esperienza non può permetterselo (1’ st Darmian 6: fa il possibile per dare una mano, gli arrivano avversari da ogni lato).

ACERBI 5,5 Sui palloni alti è molto attento. Un po’ in difficoltà quando c’è da impostare. Non reattivo sul gol del 2-1.

DI LORENZO 5,5 Non può spingere quanto vorrebbe. In fase difensiva non è sempre lucidissimo.

FRATTESI 6,5 Gioca con grande personalità, sa inserirsi e fa pure gol, purtroppo in fuorigioco. Decisamente pronto per una big (31’ Verratti 5: solo errori, non convinto).

JORGINHO 6 Sembra muoversi lentamente ma è bravo a trovare gli spazi per far correre bene la palla. Regista attento (15’ st Cristante 5,5: non riesce a fare filtro).

BARELLA 6,5 Tanta quantità ma anche molta qualità.

SPINAZZOLA 5,5 Poche idee. Forse potrebbe osare di più. In difesa se la cava come può (1’ st Dimarco 6: spinge come un forsennato, come ha fatto per tutta la stagione).

ZANIOLO 6,5 Molto propositivo. Decisivo nell’azione che porta al rigore trasformato da Immobile. Dà tutto, ci tiene alla maglia azzurra e lo si nota.

IMMOBILE 6 Non segnava in Nazionale da due anni. Freddo dal dischetto. Un po’ arrugginito ma volenteroso (15’ st Chiesa 5: non riesce ad incidere).

CT. MANCINI 6 Una buona Italia ma in finale ci va la Spagna con un guizzo finale. Risposte importanti da parte di Zaniolo e Frattesi.