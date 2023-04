World Cup, Raffaeli d'argento a Sofia nell'All Around e finale (con la compagna Baldassarri) in tutti gli attrezzi

SOFIA – Sofia Raffaeli d’argento nell'All-Around e in finale in tutti gli attrezzi nella World Cup bulgara di Sofia. In finale anche Milena Baldassarri della Ginnastica Fabriano. Domani diretta su La7d.

La formica atomica di Chiaravalle ha vinto la medaglia d’argento All-Around nella seconda tappa del circuito internazionale di World Cup in scena all’Arena Armeec di Sofia. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato conferma la posizione ottenuta dopo la prima giornata di qualifiche dietro alla padrona di casa, la bulgara Stiliana Nikolova, sua rivale fin dall’Europeo di Tel Aviv dello scorso anno.

I punti

La neo campionessa del mondo in carica ha totalizzato, sui quattro attrezzi, 128.750 punti, mentre Nikolova 131.300. A molte lunghezze di distanza l’uzbeka Takhmina Ikromova, bronzo con 124.550. Ai piedi del podio l’israeliana Adi Asya Katz, a quota 121.400. Rivedremo la “Formica atomica” domani in tutte le finali di specialità che saranno trasmesse in diretta dalle ore 12.35 su La7d (canale 29 del Digitale Terrestre) con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini.

Baldassarri super

Insieme alla 19enne di Chiaravalle rivedremo nelle final eight a palla e nastro anche la sua compagna alla Ginnastica Fabriano, Milena Baldassarri. L’aviere dell’Aeronautica militare ha terminato il suo concorso generale in 12ª posizione con in complessivo di 118 punti. L’altra italiana in gara, Tara Dragas (Associazione Sportiva Udinese) ha ben figurato al suo esordio da senior in una coppa del mondo ottenendo 113.200 punti e la 19ª posizione davanti alla polacca Emilia Heichel, che ha ottenuto lo stesso punteggio ma è finita alle spalle dell’azzurra perché ha presentato una esecuzione più bassa. Il programma di Sofia prosegue con la seconda parte delle qualifiche a squadre. Maurelli e compagne torneranno in pedana con l’esercizio misto con palle e nastri.