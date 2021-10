La chiaravallese Raffaeli incanta ai Mondiali in Giappone con un bronzo nel cerchio

FABRIANO - C’è anche Fabriano ai Campionati del Mondo di ginnastica ritmica in corso in Giappone. La diciassettenne Sofia Raffaeli ha infatti conquistato la medaglia di bronzo, specialità cerchio, al West Japan General Exhibition Center. La giovanissima ginnasta marchigiana, al debutto iridato tra le senior, ha chiuso la sua prova con 25.850 punti. Prima di lei solo la russa Dina Averina e la bielorussa Alina Harnasko. Un risultato storico per la Federazione ginnastica d'Italia si tratta di un altro riconoscimento storico visto che nessuna individualista azzurra era mai andata a podio con il cerchio. Raffaelli, nata a Chiaravalle e da anni tesserata con la Faber Ginnastica Fabriano, è seguita dalle tecniche Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova. Da segnalare, sempre ai Mondiali giapponesi, per il 38° Campionato che si concluderà nel fine settimana, la presenza di Milena Baldassarri che ha chiuso in quinta posizione. Milena Baldassarri, aviere dell’Aeronautica Militare e capitano della Faber Ginnastica Fabriano, è stata convocata dalla direttrice Emanuela Maccarani, per competere con cerchio, palla e clavette. Sofia Raffaeli, poliziotto delle Fiamme Oro Napoli, all’esordio mondiale da ginnasta Senior (già argento mondiale Junior), è stata invece convocata per gareggiare con cerchio, clavette e nastro. «Entrambe le atlete avendo tre attrezzi concorreranno per la competizione generale all-around, per cercare di strappare un posto nella finalissima tra le prime diciotto ginnaste al mondo, che si disputerà sabato» riferiscono dalla società.

