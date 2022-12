Mihajlovic, come sta l'ex allenatore del Bologna. Clemente Mimun su Twitter: «Forza Sinisa!»

C'è un po' di preoccupazione per Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore di Lazio, Sampdoria e Inter e fino a pochi mesi fa allenatore del Bologna, che da tre anni lotta contro la leucemia. Malattia che non gli ha impedito di fare ciò che più amava, lavorare sul campo, con qualche piccola pausa per affrontare le cure in ospedale, fino allo scorso settembre quando il club felsineo ha affidato la panchina a Thiago Motta.

Mimun su Twitter: «Forza Sinisa»

Questa mattina il direttore del Tg5 (e laziale doc) Clemente Mimun ha pubblicato un tweet con una frase eloquente: «Forza Sinisa!», scrive il giornalista. Non è chiaro se la situazione di salute del fortissimo ex difensore serbo abbia registrato novità. Solo pochi giorni fa Mihajlovic si era presentato a sorpresa alla presentazione del libro di Zdenek Zeman, sedendosi al suo fianco e facendolo scoppiare in lacrime: un'immagine meravigliosa e commovente per tutti i presenti. Un lottatore vero, che non mollerà neanche questa volta.