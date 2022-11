Una coriacea Vigor Senigallia va oltre gli infortuni: con il Matese un punto prezioso per la classifica

PIEDIMONTE MATESE – Sesto risultato utile consecutivo per la Vigor Senigallia che si dimostra costante nonostante le assenze. Nella tana della Matese il match è terminato 0-0.

La prima frazione scorre veloce, non ci sono spunti da segnalare ed entrambi i portieri non sono chiamati a compiere interventi decisivi. Complice un terreno di gioco non in perfette condizioni, si fatica a produrre gioco. Nella ripresa, le due squadre hanno comunque qualche chance per strappare l’intera posta in palio. Roberto però abbassa la saracinesca mentre il tandem Kerjota-Perri sfiora il colpaccio: il fantasista rossoblu pesca il centravanti che in diagonale non trova di pochissimo l’angolino più lontano. Domenica prossima al Bianchelli arriva il Vastogirardi.

Il tabellino

MATESE-VIGOR SENIGALLIA 0-0

MATESE: Palombo, Szyszka, Setola, Ricciardi, La Gamba, Nocerino, Sacko, Ricamato, Sorrentino, Napoletano, Langellotti. All. Urbano.

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Mori (75′ Casagrande), Bucari, Marini, Gambini, Magi Galluzzi, Kerjota, Mancini, D. Pesaresi (75′ Perri), D’Errico (67′ A. Pesaresi), Baldini. All. Clementi.

ARBITRO: Giordano di Palermo.