Goldengas, momento difficile e classifica che preoccupa: si dimette coach Paolini

SENIGALLIA - Le cose non stavano andando bene, rapporti tesi e sconfitte per una classifica - quella del campionato di serie B - sempre più preoccupante. Momenti difficili quelli che sta vivendo la Goldengas Senigallia con coach Paolini che ha rassegnato le dimissioni. La palla adesso passa al presidente Moroni che dovrà trovare la soluzione giusta per una risposta immediata dato che la classifica è tutt'altro che brillante e bussano alle porte impegni importanti.

LEGGI ANCHE;

La Vuelle senza Robinson è ancora sconfitta. A Pesaro passa anche Treviso

Ultimo aggiornamento: 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA