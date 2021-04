La Vuelle senza Robinson è ancora sconfitta. A Pesaro passa anche Treviso

PESARO - Quinta sconfitta consecutiva in campionato (sesta se si considera la Coppa Italia) per la Carpegna Prosciutto Pesaro, che cede il passo anche in casa alla De' Longhi Treviso, quasi sempre in vantaggio grazie a una difesa pesarese che ha fatto acqua da tutte le parti. i veneti alla fine si sono imposti per 97-89 con una prova collettiva molto convincente, mentre la Vuelle è andata troppo a sprazzi e ha avuto troppo poco da alcuni giocatori, in particolare da Filloy, Zanotti e Filipovity, mentre Massenat si è svegliato solo alla fine. A scusante, non piccola, dei pesaresi, c'è da ricordare l'assenza di Robinson, positivo al Covid. Buona la prova di Eboua, schierato per la prima volta, in netta crescita anche Delfino, top scorer della squadra di Repesa, ma eveidentemente non è bastato, ed ora la Vuelle, sia pure solo per la classifica avulsa, ha lasciato l'ottavo posto in classifica, l'ultimo che dà diritto ai playoff.

