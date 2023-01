Schumacher, foto choc sul letto per un milione di euro: chi le ha scattate voleva rivenderle

A poco più di nove anni dal terribile incidente sugli sci del dicembre 2013, Michael Schumacher non trova ancora pace. Una persona molto vicina alla famiglia del pilota tedesco avrebbe scattato alcune foto di nascosto a Schumi e avrebbe tentato di venderle ad una cifra da capogiro, un milione di euro, ai giornali: uno scoop rifiutato però da tutte le testate europee, per ovvi motivi.

Schumacher, le foto choc a un milione di euro

La vicenda risale a tre anni dopo l'incidente: le foto sarebbero state scattate nella villa svizzera di Gland, dove Schumacher e la famiglia vivevano all'epoca (ora risiedono nelle Baleari), da quello che moglie e figli dell'ex pilota della Ferrari probabilmente ritenevano un amico, ma che in realtà non lo era. La moglie Corinna avrebbe denunciato l'uomo, la cui identità è sconosciuta: nelle foto Schumacher era disteso sul letto. Immagini impossibili da pubblicare, ma che il presunto amico ha provato comunque a monetizzare, puntando sulla voglia di scoop da parte dei giornali, e sottovalutandone l'etica e la deontologia.





Negli ultimi anni la famiglia del pilota sette volte campione mondiale di Formula 1 ha protetto con grande forza la privacy di Schumi: nella villa in cui vive non può entrare nessuno, eccetto i familiari più stretti e alcuni amici intimi come Jean Todt, suo dt ai tempi del Cavallino. Sulle sue condizioni fisiche e mentali vige il massimo riserbo, e nessuna foto, com'è giusto che sia.