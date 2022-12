Caos Samb, un guaio tira l'altro: un punto di penalizzazione con effetto immediato

SAN BENEDETTO - Si sa, i guai non vengono mai da soli: campionato anomino, valzer di allenatori, nove mesi di inibizione per il presidente Renzi. E oggi un'altra bordata: Samb penalizzata di un punto in classifica con effetto immediato e sanzionata di 700 euro. E' questa la decisione ufficializzata dalla procura federale della figc nei confronti della società rossoblu in merito alla violazione amministrativa relativo al tardivo pagato delle spettanze all'ex tecnico Mauro Antonioli e al suo staff.