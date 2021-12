Altro colpo di scena alla Samb: esonerati il tecnico Antonioli e il ds Sabbadini

SAN BENEDETTO - Altro colpo di scena alla Samb in questa difficile e sofferta stagione con l’esonero del tecnico Antonioli e del ds Sabbatini. «L‘A.S. Sambenedettese - si legga nella nota della società - comunica che il responsabile tecnico della prima squadra, Mauro Antonioli, il vice allenatore, Ivan Piccoli, e il preparatore atletico, Davide Cosmi, sono stati sollevati dai rispettivi incarichi. Contestualmente, si comunica che anche Matteo Sabbadini è stato sollevato dal proprio incarico di direttore sportivo. Nel ringraziare per il lavoro svolto in questi mesi l’ex ds, il mister e il suo staff, la società coglie l’occasione per augurare a tutti loro le migliori fortune professionali e personali per il futuro».

