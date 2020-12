Via Antonioli, panchina affidata a Cornacchini: anche la Fermana cambia allenatore

FERMO - Via Mauro Antonioli, ecco Cornacchini: anche la Fermana cambia allenatore dopo la settima sconfitta stagionale in 13 partite maturata sabato a Modena e una brutta partenza in campionato. Ecco il comunicato del club canarino: «La Fermana comunica di aver affidato la guida tecnica a Giovanni Cornacchini. Classe 1965, fanese doc, Cornacchini ha già allenato la Fermana nella stagione 2010-2011 in Eccellenza, con un duello serrato con l’Ancona fino all’ultima giornata. Per lui in carriera esperienze importanti alla guida dell’Ancona, del Fano, della Viterbese, del Gubbio fino alle ultime stagioni alla guida del Bari. Nel pomeriggio alle ore 16 dirigerà il primo allenamento».

