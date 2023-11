SAN BENEDETTO La Samb insegue la terza vittoria consecutiva. È l’obiettivo che cercherà di raggiungere la squadra rossoblù oggi, alle ore 14,30, al Riviera delle Palme contro il Termoli nel primo turno infrasettimanale della stagione. Dopo Riccione e Real Monterotondo, la Samb mira a superare anche il Termoli e consentirebbe così di proseguire da sola in vetta alla classifica e chissà magari allungando il passo sulle più immediate inseguitrici – Campobasso, Chieti e Fossombrone - che sono dietro di due punti.



Pericolo Esposito



L’avversario odierno è il Termoli che sabato scorso è riuscito a vincere sul proprio campo contro l’Avezzano, abbandonando così l’ultimo posto in classifica. In trasferta, però, la squadra molisana non ha ancora ottenuto un punto nelle quattro partite giocate fuori dalle proprie mura. Nel Termoli c’è la presenza del 34enne attaccante Vittorio Esposito che, quando è in giornata, è capace di qualsiasi giocata e nelle ultime settimane ha dimostrato di essere in buona forma. Per lui, che ha vestito la maglia della Samb nella stagione 2017(2018, il tecnico Lauro starebbe escogitando una particolare marcatura con l’intento di limitarne la pericolosità offensiva. Il fantasista molisano dovrebbe stazionare dalle parti di Zoboletti, che quindi è chiamato a raddoppiare la sua attenzione.



«Risposta importante»



«Affronteremo un Termoli che viene dalla vittoria contro una squadra forte come l’Avezzano e da un cambio di allenatore – dichiara il tecnico della Samb, Maurizio Lauro -. I molisani, quindi, saranno in una condizione mentale positiva, ma anche noi siamo in un momento favorevole con i due importanti successi ottenuti con Riccione e Real Monterotondo. Mi aspetto una risposta importante dai ragazzi. La vetta solitaria? È troppo presto per guardare la classifica. Ci sono due partite ravvicinate e dobbiamo pensare a fare una grande prestazione con il Termoli».



Chi gioca



Il tecnico Lauro dovrà fare a meno degli infortunati Martiniello e Paolini. Per il primo, l’esito della visita specialistica dal dottor Remo Di Matteo, ha fatto emergere la distrazione di primo grado al collaterale del ginocchio destro. Per l’attaccante campano è previsto uno stop di due settimane, mentre per il centrocampista Paolini è in via di smaltimento l’infiammazione al piede sinistro. Tornerà a disposizione per il match di domenica prossima a Notaresco. Tra i convocati è tornato il difensore Chiatante, che ha smaltito il problema ad un polpaccio. Lauro dovrebbe confermare il 4-3-3 che, prevede, davanti a Coco, la linea difensiva a quattro composta da Zoboletti e Pagliari sulle due fasce, con Sbardella e Sirri a fungere da centrali. A centrocampo spazio al playmaker Arrigoni e alle due mezzale Barberini e Scimia. Infine in attacco sono sicuri della maglia da titolare Cardoni e Tomassini, mentre per la terza, anche questa volta, se la contendono Battista ed Alessandro. Quest’ultimo è in leggero vantaggio.



Così in campo (ore 14,30)



SAMB (4-3-3): 1 Coco; 15 Zoboletti, 5 Sbardella, 23 Sirri, 3 Pagliari; 14 Barberini, 6 Arrigoni, 8 Scimia; 77 Cardoni, 9 Tomassini, 10 Alessandro. All.: Lauro.

TERMOLI (4-3-3): 1 Lombardo; 19 Garzia, 6 Sicignano, 5 Hutsol, 30 Balchi; 8 Scoppa, 23 Grossi, 45 Rinella; 27 Gabrielli, 9 Bentos, 10 Esposito. All.: Spagnuolo.

ARBITRO: Vailati di Crema