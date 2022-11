Samb deludente, pareggio contro un modesto Roma City. Per la squadra è notte fonda

SAN BENEDETTO - Samb ancora deludente. La squadra rossoblù non è riuscita a vincere neanche contro il modestissimo Roma City e deve ancora una volta rimandare l’appuntamento con i tre punti al Riviera delle Palme. La più brutta prestazione della stagione per la Samb che non ha mai impensierito la difesa del Roma City. La partita è finita 0-0 con la squadra sonoramente fischiata dai tifosi che hanno anche duramente contestato il presidente Renzi ed il ds Cozzella. Per la Samb è proprio notte fonda.