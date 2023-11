Salernitana-Lazio, prima vittoria per Inzaghi: Kastanos e Candreva ribaltano il gol di Immobile (2-1)

Il 198° gol in Serie A (100° in trasferta) di Immobile sembrava aver spianato la strada per la Lazio all'Arechi, ma così non è stato. I biancocelesti si spengono ancora una volta all'inizio della ripresa e la Salernitana colpisce prima con Kastanos e poi con Candreva (aiutato anche da Provedel). I campani, ultimi in classifica, possono quindi esultare per la prima vittoria in questo campionato, mentre la Lazio resta decima e a questo punto rischia davvero di salutare definitivamente le speranza di una nuova qualificazione in Champions League.

Lazio, il solito Immobile firma il vantaggio con la Salernitana

Pronti via Sarri stupisce tutti puntando su Zaccagni anziché Pedro, mentre Inzaghi sceglie Daniliuc e Bohinen al posto di Fazio e Maggiore. Il match ci mette un po’ a decollare. I biancocelesti cercano di sfondare per vie esterne, ma i padroni di casa non si scompongono chiudendo ogni possibilità e sono anche i primi a tentare il tiro con Daniliuc al 22’, mentre un minuto dopo è determinante Provedel sull’insidioso cross di Candreva. La Salernitana spinge e prende anche una traversa con un gran mancino di Bohinen da fuori area aiutato dal forte vento. Il primo squillo della Lazio invece arriva con Felipe Anderson, a un passo dal gol con un tiro deviato da Gyomber. Serve un episodio per sbloccare il match e quest’ultimo arriva al 41’. Proprio Gyomber ingenuamente atterra Immobile in area. A Prontera serve l’aiuto del Var per indicare il dischetto dal quale il capitano biancoceleste non sbaglia spiazzando Costil per quello che è il suo 100° gol in trasferta in Serie A e che permette alla squadra di Sarri di chiudere la prima frazione in vantaggio anche se manca un secondo giallo a Gyomber che sarebbe valso pure la superiorità numerica.

Kastanos e Candreva ribaltano la Lazio: prima vittoria per la Salernitana

Inzaghi a inizio ripresa capisce la situazione e corre ai ripari schierandoproprio al posto del centrale ex Roma. La Salernitana deve inseguire e alza i ritmi. La Lazio prova a far male in ripartenza, ma i padroni di casa al 55’ trovano il pareggio grazie a un tap-in di. Tutto da rifare per la squadra di Sarri, che al 59’ rischia di crollare ancora sulla chance di Candreva trovato dal solito Kastanos, ma Provedel si supera. Inzaghi si gioca anche le carte Legowski e Fazio. Sarri è costretto a puntare sua causa dell’infortunio all’adduttore di, mentre a destra si copre con Hysaj. La Lazio sembra alle corde e infatti al 67’ subisce il 2-1 dicon un tiro da fuori sul quale peròsbaglia tutto. Serve una scossa, quindi Mau punta anche su, ma in cambio ottiene tanto nervosismo e pochi spunti, mentre Inzaghi con l'ingresso dirinforza ulteriormente un pacchetto arretrato che certifica la prima vittoria in campionato.