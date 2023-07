Lega Pro, bocciata a sorpresa la domanda di ripescaggio del Fano. Per la Lnd al primo posto c'è la Casertana. Ecco cosa è successo

Bocciata a sorpresa la domanda di ripescaggio del Fano. Il presidente Gravina ha spiegato: «Sappiamo che ci sono state altre richieste dalla LND. Il secondo posto in graduatoria spetta a una società della LND, prima era l’Alcione, secondo Fano, terza Casertana e quarta Trapani. La Covisoc ha dato parere positivo solo alla Casertana, mentre la commissione criteri infrastrutturali ha dato parere positivo al Fano e alla Casertana, e le altre due negative. La Casertana è l’unica che ha ricevuto il doppio parere positivo».

Il retroscena

Il retroscena: alle ore 16 dell'ultimo giorno utile (18 luglio) la Covisoc avrebbe chiamato Fano e Casertana per avvertire che mancava l'autenticazione alle liberatorie di un notaio o di pubblico ufficiale (il sindaco). Il tutto, con tre ore di tempo per integrare il tutto. Occorreva quindi che un notaio o il sindaco davanti a tutti i giocatori autenticasse queste liberatorie. Il sindaco di Caserta avrebbe firmato alla presenza tutti i giocatori, il sindaco di Fano no.

La serie B

Sulla base delle relazioni della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali è stata quindi definita la graduatoria per l'eventuale integrazione dell'organico con questo ordine: seconda squadra Atalanta, Casertana e Piacenza. Il presidente Gravina, il Consiglio ha deciso di non procedere per il momento all'integrazione degli organici.

Slittamento del campionato di Serie B? Non possiamo darlo per certo. Per certo posso dirvi che non cambieranno i format, entro il 29 agosto conosceremo l’esito definitivo dei ricorsi. C’è la possibilità che, dopo la decisione del TAR, di chiedere l’anticipazione del Consiglio di Stato considerati i motivi d’urgenza. Non parlerei di slittamento al momento. I campionati, comunque, possono partire con le fantomatiche X e Y. Ancora non riusciamo a capire cosa si intende per crescita e sviluppo sostenibile. E’ diventato tutto un po’ anacronistico. Siamo tutti a servizio di un mondo che c’è stato dato in prestito, che voglio restituire nel miglior stato possibile”