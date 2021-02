Il Montegiorgio sblocca subito contro l'Agnonese, Vastese-Recanatese 0-0

ANCONA La Recanatese all’Aragona di Vasto per innescare la risalita verso l’alta classifica e il Montegiorgio contro i molisani dell’Agnonese sul sintetico di Monte San Giusto per allontanarsi dalla trappola dei playout. Tutta qui la domenica delle marchigiane di Serie D in seguito ai rinvii delle partite Castelfidardo-Fiuggi, Notaresco-Porto Sant’Elpidio e Vastogirardi-Tolentino, oltre a Campobasso-Pineto, tutte per neve. Si gioca la 17ª e ultima giornata del girone di andata, ma sono ancora tante le partite da recuperare.

SERIE D girone F 17ª giornata e fine andata (ore 14.30)

Campobasso-Pineto rinviata

Castelfidardo-Fiuggi rinviata

Castelnuovo Vomano-Real Giulianova 0-0

Cynthialbalonga-Aprilia 0-0

Matese-Rieti 0-0

Montegiorgio-Agnonese 1-0 (20’)

Notaresco-Porto Sant’Elpidio rinviata

Vastese-Recanatese 0-0

Vastogirardi-Tolentino rinviata

CLASSIFICA

Campobasso*** 33

Castelnuovo 30

Notaresco** 29

Castelfidardo* 25

Vastogirardi** 24

Cynthialbalonga 24

Rieti* 24

Recanatese**** 22

Vastese (-1) 21

Aprilia* 20

Fiuggi** 18

Pineto**** 17

Tolentino*** 15

Montegiorgio***** 14

Matese***** 10

Giulianova** 9

Porto Sant’Elpidio**** 3

Agnonese*** 3

* ogni asterisco una partita in meno

Ultimo aggiornamento: 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA