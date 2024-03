Recanatese-Ancona, Tubaldi (quasi) sold out in 24 ore: restano pochissimi biglietti e con modalità di vendita speciali

RECANATI Tutto come previsto. Per il secondo anno consecutivo il derby di campionato tra Recanatese e Ancona fa registrare il tutto esaurito. Polverizzati nell’arco di 24 ore tutti gli oltre 1500 biglietti disponibili per assistere alla sfida in programma sabato alle 17.30.

Gli stranieri del calcio anconetano in un romanzo di Vincenzo Felici: storie e aneddoti di tanti protagonisti

Il record

Imbattibile il record dello scorso anno quando ci vollero circa due ore e mezza per il sold out. Importante la risposta dei tifosi dorici che in meno di mezz’ora hanno gremito in ogni ordine di posto il settore ospite di 505 posti a loro riservato. Recanatese-Ancona vale davvero tanto quest’anno, due squadre a caccia di punti salvezza con i dorici meglio posizionato per ambire alla permanenza diretta in Serie C. Giallorossi costretti a rialzarsi e vincere. Entrambe le tifoserie, parlano i numeri, ci credono.

Gli ultimi biglietti

"La US Recanatese comunica di aver chiuso la vendita al pubblico dei tagliandi relativi alla gara US Recanatese-Ancona di sabato 23 marzo.

A seguito di verifiche è stato riscontrato che alcuni acquirenti hanno aggirato, al fine di disattenderlo, il dispositivo dell’Osservatorio Nazionale che vietava l’acquisto di tagliandi nel settore locali dello stadio Tubaldi ai residenti nella Provincia di Ancona. Per tutelare l’incolumità dei propri tifosi, l’ordine pubblico e la propria posizione di fronte alle autorità, la società ha convenuto di chiudere la vendita al pubblico nei canali vivaticket.it e nei rivenditori ufficiali, fatta salva la possibilità di acquistare i tagliandi presso la sede della US Recanatese, previa visione del documento d’identità che accerti la residenza dell’acquirente. Si comunica inoltre, che sono al vaglio delle autorità competenti, per le relative verifiche, gli acquisti già effettuati, ricordando che aver disatteso la determina dell’Osservatorio Nazionale comporta reato e rischio di querela. Per tutti coloro che abbiano effettuato l’acquisto in maniera non lecita, vi è la possibilità di richiedere il rimborso del tagliando sul circuito vivaticket".