Primi gol estivi per l'Ancona contro i baby: 9-0 alla Primavera nella tradizionale sgambata

CINGOLI Primi gol estivi per la nuova Ancona 2023-2024 davanti a diverse decine di spettatori allo Spivach di Cingoli. Nella tradizionale sgambata di inizio ritiro contro la formazione Primavera, ottimo avversario per lunghi tratti, Spagnoli e compagni si impongono con un rotondo 9-0 maturato, perlopiù, con l'avanzare del match. Quattro tempi da venticinque minuti disputati, in particolare, per intervallare la sfida e non patire il caldo e che hanno permesso ai due tecnici - Marco Donadel per i grandi e Riccardo Tumiatti per i baby - di lanciare nella mischia tutti gli effettivi a disposizione. L'Ancona del primo tempo ha iniziato con un 3-4-1-2 con Vitali in porta, Barnabà, Cella e De Santis in difesa, Bugari, Nador, Gatto e Agyemang nel mezzo da destra verso sinistra, Energe sulla trequarti e tandem offensivo Moretti-Spagnoli. Nella ripresa, con il 4-2-3-1, Vitali, Marenco, Camigliano, Dutu e Antoniazzi nel pacchetto arretrato, Paolucci e Basso in mediana, Lombardi, Simonetti e Mazzoni nel tridente di trequartisti a supporto di Mattioli. Primo gol stagionale di Agyemang, in tuffo di testa, nella prima frazione. Per il resto tripletta di Mattioli (uno su rigore) e reti di Mazzoni, Simonetti, Paolucci, Antoniazzi e Marenco. Non hanno preso parte all'amichevole, per alcuni affaticamenti, Perucchini, Petrella e Martina oltre al lungodegente D'Eramo.

Applausi per Testagrossa

Tra i vari spunti della sfida, nonostante i carichi di lavoro e le gambe un po' imballate, va menzionata la prestazione del baby portiere della Primavera classe 2005 Gabriel Torregrossa.

Quest'ultimo, in prova dopo una stagione in Eccellenza laziale al Tor Sapienza, ha strappato applausi in quantità industriale nella prima frazione contribuendo attivamente a mantenere il punteggio sull'1-0. Buona prova per Nador e Cella così come Agyemang. Impatto positivo anche per Lombardi, Mazzoni, Mattioli, Dutu e Marenco.

Manca un esterno

Periodo di riflessione per quel che concerne il mercato. Numericamente - aspettando il transfer imminente per l'attaccante Antonio Cioffi (02) così da poterne sancire l'ufficialità - mancherebbe un solo tassello, quello dell'esterno di destra, per completare la rosa. Numericamente, specifichiamo, perchè nulla vieta poi di provare fino all'ultimo ad impreziosire il tasso tecnico. Micciola ha una rosa di nomi che sta valutando per la fascia. Scrivevamo ieri che le quotazioni di Francesco Corsinelli (97) del Gubbio, e forse anche di Alessandro Albertini (94) del Cesena), sarebbero ritenute in discesa. Al ds biancorosso sarebbe stato proposto Federico Valietti (99) del Vicenza - scuola Inter e ex Pordenone - ma nell'ottica del "green" che sta dominando in questa sessione non va escluso neanche Marco Somma (02), prodotto della Sampdoria nell'ultimo anno al Pontedera. Ma non dimentichiamoci dell'ex Francesco Mezzoni (00) che potrebbe anche ritornare in voga tra qualche tempo. In uscita fari puntati su Simonetti (01) che, dopo Cremonese e Reggiana, ha attirato anche le attenzioni del Perugia.

Mercoledì con l'Osimana

Archiviata la sgambata contro la Primavera, nella settimana che verrà l'Ancona sarà attesa da tre test a Cingoli in grado di testare con più efficacia la propria condizione. Mercoledì (ore 18) allo Spivach arriverà l'Osimana (Eccellenza) di mister Senigagliesi degli ex Piergiacomi, Patrizi, Labriola, Micucci, Bambozzi, Borgese e Buonaventura. Sabato (ore 17.30) l'avversario sarà di Promozione e cioè i Portuali Ancona mentre domenica (ore 17.30) la visita del Ravenna guidato dal capitano di sempre Massimo Gadda. La prossima settimana, infine, mercoledì 9 agosto (17.30) il match con il Corticella (D) che chiuderà le partite disputate in terra cingolana. Il 12 agosto, infatti, è in cantiere un altra amichevole con avversario di spessore. Tutti gli indizi portano a Perugia-Ancona, da disputare al Curi. Una sfida e uno stadio che rievocano tante battaglie, alcune gloriose, del passato biancorosso.