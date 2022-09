Benvenuti a Casa Vuelle: è la Piscina Pentathlon di via Togliatti, oggi centro tecnico federale. Malagò: «Un riferimento per Pesaro»

PESARO - Una grande società non può prescindere dall’avere una propria Casa: partendo da questa convinzione di Luciano Amadori, allora presidente del Consorzio Pesaro Basket, è partito il progetto per la ricerca di una struttura che potesse divenire il punto di riferimento della Victoria Libertas, la storica società di pallacanestro pesarese, oggi sponsorizzata da Prosciutto di Carpegna.

L'opportunità

Nel corso degli scorsi mesi è emersa un’opportunità interessante: l’Impianto Federale Piscina Pentathlon Adriano Facchini di via Togliatti. Partecipando a un bando pubblico, il club si è aggiudicato la possibilità di gestire la struttura coinvolgendo la Nuova Sportiva ssd arl di Ferrara che al momento gestisce 14 impianti natatori di cui due nelle Marche, a Falconara Marittima e Fabriano. Successivamente è scaturita l’opportunità – grazie all’impegno del Comune di Pesaro – di ottenere il riconoscimento da parte della Federazione Italiana Pallacanestro in relazione al Centro Tecnico Federale, parte rilevante del progetto stesso.

Dal parquet all'acqua



Luciano Amadori, presidente di Casa VL, con Ario Costa e Piero Benelli di Fisioclinics Pesaro all’interno del CdA, dichiara: «È un sogno che si realizza, da tanto tempo avevo intenzione di mettere la ciliegina sulla torta biancorossa, ovvero quello di dotare la VL di una sua casa che sia il riferimento per tutti coloro, e sono tanti, che hanno a cuore questa storica società. Rivolgo un grande ringraziamento a tutti i soggetti che con noi hanno fatto sì che questo divenisse realtà».



Tra i soggetti in questione c’è in primis Nuova Sportiva che in merito alla Piscina di Pesaro di via Togliatti dichiara: «La collaborazione con la storica squadra di basket Victoria Libertas, emblema dello sport cittadino e nazionale e promotrice di iniziative socio-sportive di valore, per Casa VL ci onora profondamente e ci consegna una sfida ancora più grande della sola gestione: essere capaci, con le nostre attività e proposte, di identificare in un luogo nuovo quel sentimento di appartenenza che il grande sport di squadra, come quello del club biancorosso, sa dare ai suoi seguaci. Diventare la piscina dei Pesaresi e per i Pesaresi, così come Casa VL è il focolare della loro passione sportiva sarà, qui, la nostra “mission nella mission».

L'augurio della Nuova Sportiva di Ferrara



«È un augurio che ci facciamo ed un impegno che cercheremo di concretizzare al meglio delle nostre forze” – commenta la presidente di NS Silvia Grandi – “quello di diventare un punto di riferimento dello sport anche a Pesaro; affiancarci a Casa VL non è solo una grande gioia ma anche una sincera ispirazione». Il presidente del Coni Giovanni Malagò – presente ieri al matrimonio di Tamberi ma intervenuto con un messaggio alla presentazione – ha affermato: «Oggi Pesaro compie un ulteriore passo avanti come città dello Sport. Un risultato che ci rende davvero orgogliosi, Casa VL rappresenta un punto di riferimento per tutta Pesaro. Oggi inizia il suo percorso con la gestione della piscina A.Facchini affidata a Nuova Sportiva di Ferrara. Ottima anche la sinergia con il Comune di Pesaro per il riconoscimento del Centro Tecnico Federale».