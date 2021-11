Alla Vuelle nessuna rivoluzione, ma Amadori annuncia l'addio a fine stagione

PESARO - Come una montagna che partorisce il classico topolino, la conferenza stampa indetta dalla Vuelle meno di 48 ore dopo la magra figura rimediata all'arena contro Napoli. Nessuna rivoluzione epocale di alcun tipo, nè in squadra, nè in società, ma solo l'annuncio, comunque importante, del presidente del consorzio Pesaro Basket, Luciano Amadori, a fine stagione. Tra l'altro Amadori ha motivato l'addio non con i risultati ottenuti da società e squadra ma con sopraggiunti pegni lavorativi che gli impediscono ormai di dedicare la necessaria atenzione alla gestione del consorzio di aziende che sostiene la società pesarese.

Dunque restano per lo più insoddisfatte le richieste dei tifosi, che avrebbero preferito decisioni più importani e tempestive. In società intanto si cerca di salvare la categoria, sotto la supervisione di coach Banchi, si cercano i necessari rinforzi, in partenza sicuramente c'è Drell, forse anche un altro tra Sanford e Demetrio, il problema è che non si potrà sbagliare ancora la scelta dei nuovi.

