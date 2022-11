La Vuelle Pesaro sogna, ci mette cuore e anima: poi cede ai campioni in carica dell'Olimpia Milano (71-85)

PESARO - Non è bastato il cuore e nemmeno l'anima. La Vuelle Pesaro non è riuscita a far sognare i tifosi presenti al Vitrifrigo Arena, che oggi hanno ricordato assieme alla squadra e alla società il supertifoso Marco Piccoli, storico tifoso morto tredici mesi dopo esser stato colpito da un ictus. La formazione di casa infatti si è dovuta arrendere per 71 a 85 ai campioni in carica dell'Olimpia Milano.

La Vuelle sogna, ma cede il passo a Milano

Una partita dove la Vuelle è partita subito in attacco, avanti anche nel punteggio con Cheatham scatenato che ha portato Pesaro sul +9 (26-17), senza mai arrendersi. Neanche quando l'Olimpia Milano stava dilagando con Baldasso che con due triple consecutive ha portato Milano sul 61-49. Ancora cuore e anima, fino alla fine, fino a quando Pangos ha chiuso la partita con la tripla del +15 a 2.30 minuti dalla fine.