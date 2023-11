Carpegna Prosciutto stasera contro Napoli: la prima vittoria in casa non può essere più rinviata

PESARO - Iniziata la sfida della Vuelle contro il Napoli alla Vitrifrigo Arena. Obiettivo importantissimo da centrare per i pesaresi: dimostrare che quello di Milano non è stato un exploit isolato ma un passo avanti (enorme) della squadra. Già questo sarebbe un motivo più che valido per stringere i denti e affrontare Napoli con grande slancio, se poi aggiugiamo che la Carpegna Prosciutto deve - imperativo - centrare la prima vittoria davanti al pubblico amico di questa stagione ecco un quadro così chiaro che più chiaro non si può.

