Persia è in uscita dalla Fermana e finisce nel mirino della Recanatese

RECANATI - Ora c'è Angelo Persia, classe 1998 e in uscita dalla Fermana, nel mirino della Recanatese. Dopo le conferme di Pera, Pezzotti, Giaccaglia e Senigagliesi, la società giallorossa si muove con insistenza sul mercato. Il principale obiettivo è un play di centrocampo, l’uomo che detti i tempi alla squadra. Nel mirino c'è così finito Angelo Persia, classe 1998, quest'anno visto all'opera con la Fermana, con cui ha collezionato 13 presenze e un gol, dopo una buona stagione disputata al Teramo sempre in Serie C. Persia è un pallino del tecnico Federico Giampaolo che lo ha già allenato ad Avezzano, con cui il trequartista di 22 anni ha disputato tre campionati di Serie D. Insomma la Recanatese è più che mai intenzionata a rafforzarsi per puntare nella prossima stagione a un campionato di vertice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA