A Cingoli è una rivoluzione, anche un cileno per la scalata alla A1

CINGOLI La Santarelli Cingoli continua a pescare in Spagna: dopo gli arrivo del tecnico spagnolo Alfredo Rodriguez Alvarez, ad indossare la maglia biancorossa sarà anche Aaron Codina Vivanco, classe 1999, terzino cileno. Alto 194 cm, che è mbidestro e può giocare in tutti e tre i ruoli di esterno. Dal 2019 al 2021, ha giocato al Tolosa in Francia, mentre nella passata stagione ha indossato la casacca del Cajasur Cordoba, in Spagna. Con la Nazionale del Cile ha partecipato ai Mondiali di Germania-Danimarca 2019 e di Egitto nel 2021. Insomma alla Santarelli è in corso una vera rivoluzione considerato che fino adesso le facce nuove sono ben quattro: dal coach Rogriguex Alvarez all'ungherese Balint Somogyi, dal portoghese Miguel Lamelas Gomes al cileno Vivanco. E forse ne arriveranno altri a rivoluzionare una compagine che dopo uno strepitoso campionato, si è persa alle final six per la promozione in Serie A1.