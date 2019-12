Ponte tra sport: la Robur basket invita gratis al palazzetto gli atleti delle squadre di volley

OSIMO - Un pontre tra sport, con al società di punta del basket di Osimo che invita, gratis, alla prossima partita tutti gli atleti delle squadre di volley

G.S. Robur Basket comunica che , Domenica in occasione dell'ultima gara dell'anno contro l'Asd Magic Basket Chieti, valevole per la 13° giornata del campionato Nazionale di Serie C Gold, tutti gli atleti ed atlete del Volley Young Osimo e Volley Libertas Osimo fino alla prima squadra che disputa il Campionato di Serie B , avranno diritto all'ingresso gratuito al Palabellini.

La società roburina desidera ringraziare il DT della Volley Libertas Osimo Valter Matassoli per la collaborazione sempre più proficua che si sta instaurando tra le due società negli ultimi mesi. La Robur crede molto nella coperazione con le società sane del panorama sportivo osimano e per questo che si è ritenuto giusto promuovere l'ingresso gratuito per tutti i tesserati della pallavolo osimana. Allo stesso tempo una delegazione della Robur parteciperà all'incontro della Nef Volley Osimo , che si terrà sabato 21 alle ore 17.30 al Palabellini, per rinsaldare sempre di più questa unione e collaborazione tra le due società che più di tutte portano alto il nome di Osimo in tutta Italia.

Ricordiamo inoltre che come di consueto anche tutti i tesserati Robur Family e CentroMinibasket Osimo , esibendo la tessera in loro possesso hanno diritto all'ingresso gratuito.

