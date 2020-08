Giocatore dell'Osimana positivo al Covid: tutta la squadra in quarantena

OSIMO - Un caso di positività è emerso nella prima squadra dell'Osimana che ha iniziato la preparazione lunedì scorso in vista del campionato di Promozione che inizierà a fine settembre. Si tratterebbe di un calciatore del posto che è tornato la settimana scorsa da una vacanza al mare con gli amici. La sua famiglia e tutti i compagni di squadra e lo staff tecnico andranno in quarantena in attesa del tampone. Stessa cosa gli amici rientrati con lui dalla vacanza.

