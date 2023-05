ANCONA-Farò di tutto per riportare il titolo ad Ancona. Lo farò per me, per la città, per i tifosi, per tutti quelli che mi hanno permesso di ritornare a combattere per un titolo tricolore». Parole di Mattia Occhinero, 27 anni, ieri mattina al Coni durante la presentazione del match valido per il titolo italiano dei pesi piuma, che lo vedrà opposto, sabato sera al Palaindoor, a Stefano Rao, 23 anni, toscano.

«Conosco bene il mio avversario - ha proseguito Occhinero, siamo amici ed abbiamo fatto i guanti assieme. Ma appena saputo che sarebbe stato lui il mio avversario, ho messo da parte l’amicizia. Sono concentrato sull’obbiettivo, mi sono preparato a dovere, forse anche troppo visto che è da oltre 3 mesi che aspetto di salire sul quadrato ed ogni volta cambiava il nome dell’avversario. Sarà un match in cui cercherò da subito di accorciare la distanza e colpire sotto misura. Imposterò il match sul ritmo cercando come al solito di vincere prima del limite, anche se non importa il modo ma il riuscirci. Ringrazio la mia palestra, l’Upa, i miei allenatori Marco Cappellini e Carlo censori, il mio manager Michele Delle Fave, le altre società anconetane e gli sparring che mi hanno permesso di allenarsi a dovere. Per i tifosi appuntamento per sabato sera al Palaindoor».

Mattia, che di professione è autista Conerobus, ha disputato 11 match professionistici con 9 vittorie (6 per ko), un pareggio ed un ko. Aveva già conquistato il titolo italiano battendo Musacchi a Ferrara, poi lo aveva perso ai punti contro De Bianchi al termine di un grande incontro. Ora ci riprova contro Rao (il titolo è attualmente vacante). Come nome di battaglia ha scelto “Dorico”, mentre Rao, che è solito presentarsi sul ring con travestimenti ad effetto, imbattuto in 7 incontri, si fa chiamare “Tuttoduro”. Sono intervenuti alla presentazione il tecnico Marco Cappellini, il presidente del Coni regionale Fabio Luna e del pugilato Marche Luciano Romanella, l’assessore Andrea Guidotti, che hanno posto l’accento sull’importanza del ritorno della grande boxe ad Ancona.

I biglietti

La riunione inizierà alle 19. In programma 11 combattimenti dilettantistici e quello fra Aleksander Ramo, di origine albanese e Attila Koros. Biglietti all’edicola di piazza Roma o al botteghino. Quasi esauriti quelli di bordo ring. Disponibili quelli di tribuna (20 euro), ridotti under 18 (10 euro).