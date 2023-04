Napoli-Milan, Giroud sbaglia dal dischetto. Ma il rigore era da ripetere: ecco perché

Dopo le polemiche arbitrali sollevate dal Napoli dopo la partita di andata, anche l'arbitraggio del match di ritorno è destinato a far parlare. Al 23° del primo tempo di Napoli-Milan l'arbitro polacco Marciniak ha infatti assegnato ai rossoneri un calcio di rigore: un penalty netto, per un fallo in area di Mario Rui su Leao.

Giroud sbaglia, rigore da ripetere

Dal dischetto, si è presentato Olivier Giroud che però si è fatto respingere il pallone da Meret: sulla ribattuta Juan Jesus ha spedito in calcio d'angolo. Marciniak dopo qualche secondo ha fatto ripartire il gioco, ma con un clamoroso errore: al momento del tiro infatti quattro giocatori del Napoli erano già entrati in area, tra cui lo stesso Juan Jesus.



Il regolamento dice infatti che in questi casi, se il giocatore che colpisce il pallone era entrato in area in anticipo, il rigore va fatto ripetere. Un caso analogo era avvenuto qualche settimana fa in Udinese-Milan: l'errore dal dischetto di Ibrahimovic fu reso vano dal fatto che Beto, che prese la palla dopo la parata di Silvestri, era entrato in area in anticipo.