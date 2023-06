Il Motorshow Fabriano si scalda: tutto pronto per gare e spettacoli

FABRIANO – Motori, gare, velocità. E poi cibo e giochi. Per appassionati e famiglie. Era stato rinviato a causa del maltempo, ma ora torna il “Motorshow Fabriano” per la seconda edizione. L’iniziativa si svolgerà nel weekend dell’8 e 9 luglio nell’agriturismo Il Gelso in frazione Melano 102. L’evento, organizzato da Scuderia Autocross Marche, Scuderia Catria, Uisp e Agriturismo “Il Gelso”, scalda i motori quindi per una due giorni dedicata alle gare, al divertimento e alla buona cucina a cura degli chef dell’agriturismo stesso. Garantito anche l’intrattenimento live per tutti.



Il programma



L’evento è ospitato nel grande parco dell’agriturismo e ogni giorno, oltre a stand gastronomici per una ristorazione “veloce” di ottima qualità, sarà attivo il servizio ristorante sia a pranzo che a cena con menù diversificati che puntano sulla tradizione e rileggono, nei piatti, anche la storia del territorio.

La passione

Naturalmente a firma "Il Gelso". Tra gli appuntamenti, si comincia venerdì 7 luglio con il concerto de “Le Bollicine”, cover band di Vasco Rossi. Sabato 8 luglio sarà Dj Sciuby a far ballare e divertire il pubblico, in consolle insieme a Dj Cerino.

Dunque, ci sono davvero tutti gli ingredienti per divertirsi e per stare bene in questo attesissimo prossimo weekend che porterà a Fabriano non solo appassionati di motori, ma anche famiglie con i bambini e curiosi.

E ciascuno potrà trovare il proprio spazio ideale, fra attrazioni, musica, esposizioni di mezzi, gare, concerti, trattori d’epoca e moderni, auto tuning e le premiazioni del Trofeo Uisp. Per i più piccoli, gonfiabili e mini quad.