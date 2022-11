Gp Valencia: pole allo spagnolo Martin. 4° Quartararo, 8° Bagnaia. Tardozzi: «Pecco è sotto pressione»

VALENCIA Nell’ultimo Gran Premio dell’anno la pole position va alla Ducati di Jorge Martin, che fa il bis dopo la Malesia (dove però cadde in gara quando si trovava in testa). Lo spagnolo del team Pramac ha rifilato due decimi al secondo classificato, ovvero il connazionale Marc Marquez (Honda) che ha preceduto di un soffio l’australiano Jack Miller, all’ultima gara con la Rossa. Per quanto riguarda i due piloti in lotta per la classifica mondiale, il migliore è stato Fabio Quartararo, quarto, dunque scatterà dalla seconda fila, mentre il leader della generale Francesco Bagnaia è ottavo, quindi partirà dalla terza fila. Il torinese è stato anche il migliore degli italiani.

A caldo, dopo le qualifiche, hanno parlato ai microfoni Sky i team manager delle Case dei due piloti che si giocano il titolo. Esordisce Massimo Meregalli (Yamaha): “Ho sperato che Fabio potesse entrare in prima fila. Ma la seconda va bene, abbiamo fatto un buon lavoro. La gara di domani? Non penso ci sia rimasto molto per domani, ma ci proveremo”. Poi, è intervenuto anche Davide Tardozzi (Ducati): “E’ tutto il weekend fin qui che Pecco non è stato primo, secondo o terzo. Non è crisi. Pecco è sotto pressione ed è normale. Ma siamo ragionevolmente tranquilli perché ha la velocità di poter fare bene. Fabio ha un altro atteggiamento, sa che deve attaccare. A volte difendere è più facile che attaccare. Forse Pecco non avrà la possibilità di vincere la gara, ma la cosa importante è portare a casa il Mondiale”.

È caduto nel finale di Q1 Enea Bastianini (Ducati Gresini), che partirà soltanto 13° e dunque sarà costretto a una grande rimonta se vorrà superare Aleix Espargarò (Aprilia, 10°) al terzo posto nella classifica Mondiale. Per farlo, dovrà arrivargli davanti.

Risultati Qualifiche Gran Premio di Valencia:

1. J. MARTIN (Spa-Ducati) 1:29.621

2. M. MARQUEZ (Spa-Honda) +0.205

3. J. MILLER (Aus-Ducati) +0.213

4. F. QUARTARARO (Fra-Yamaha) +0.279

5. A. RINS (Spa-Suzuki) +0.319

6. M. VIÑALES (Spa-Aprilia) +0.334

7. B. BINDER (Saf-Ktm) +0.418

8. F. BAGNAIA (Ducati) +0.428

9. J. ZARCO (Fra-Ducati) +0.481

10. A. ESPARGARO (Spa-Aprilia) +0.503

La classifica del Mondiale a una gara dal termine:

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 258 punti

2. Fabio Quartararo (Yamaha) 235

3. Aleix Espargaro (Aprilia) 212

4. Enea Bastianini (Ducati) 211

PROGRAMMA MOTOGP: Domani la gara è in programma alle ore 14 (diretta Sky, differita TV8 alle ore 17).