C'è Montegiorgio-Vastese, Porto Sant’Elpidio e Tolentino in trasferta: si giocano quattro recuperi nel girone F

ANCONA - Tre marchigiane in campo nei quattro recuperi del girone F di Serie in programma oggi alle 16. Il Montegiorgio è l’unica a giocare in casa, al Tamburrini contro la Vastese, nel suo ultimo recupero del campionato, valevole per l’ottava giornata di ritorno. Stessa giornata di recupero per il Tolentino, di scena in Molise contro l’Agnonese in una partita da vincere per evitare la morsa dei playout. Viaggia invece in Abruzzo il Porto Sant’Elpidio per recuperare la sesta di ritorno: a Giulianova proverà a difendere ancora l’onore nonostante una classifica impietosa.

SERIE D girone F recuperi 20ª 23ª e 25ª giornata (ore 16)

Vastogirardi-Pineto

Giulianova-Porto Sant’Elpidio

Agnonese-Tolentino

Montegiorgio-Vastese

CLASSIFICA

Campobasso* 61

Notaresco 56

Cynthialbalonga 46

Castelfidardo 45

Matese 45

Castelnuovo Vomano** 43

Recanatese 42

Pineto*** 40

Montegiorgio* 39

Rieti* 37

Vastogirardi*** 36

Vastese** (-1) 36

Aprilia** 34

Tolentino* 33

Fiuggi* 32

Real Giulianova*** 25

Porto Sant’Elpidio*** 7

Agnonese*** 5

* ogni asterisco una partita in meno

