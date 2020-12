Miastenia, la malatti di cui soffre Gennaro Gattuso. Ecco di cosa si tratta

Gennaro Gattuso ha dichiarato di soffrire di miastenia dopo essere apparso in tv con dei visibili problemi all'occhio. Durante un’intervista a SkySport, l’allenatore del Napoli Gannaro Gattuso ha detto di avere una malattia autoimmune che gli è stata diagnosticata nel 2012 e negli ultimi mesi sembra essersi aggravata.

Ma cosa è la miastenia? Si tratta di una sindrome cronica autoimmune che indebolisce i muscoli di occhi e palpebre. La malattia insorge perché alcuni autoanticorpi inibiscono il meccanismo nervoso che permette la contrazione dei muscoli appartenenti al compartimento oculare. In pratica i muscoli dell'occhio non si contraggono più e si inizia a vedere doppio e ad avere un cedimento della palpebra. Solitamente la malattia compare nelle donne dopo i 40 anni e negli uomini dopo i 60, si tratta di una patologia genetica per la quale non ci sono cure, né una terapia che possa ridurre i sintomi.

Nel corso dell'intervista Gattuso ha spiegato che da mesi non è più lo stesso: «È da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. Vedere doppio è una grossa difficoltà e da un mese non sono me stesso». L'allenatore non ha però perso la sua positività e ha invitato i ragazzi a non avere mai paura di guardarsi allo specchio.

