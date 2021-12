UDINE - Maurizio Zamparini, ex presidente di Venezia e Palermo, è ricoverato d'urgenza in ospedale a Udine dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. E' in gravi condizioni in terapia intensiva. Pochi mesi fa a Londra era stato trovato morto in casa il figlio Armando di soli 23 anni.

