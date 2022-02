Il maceratese Michele Antonelli in azzurro ai Mondiali di marcia a squadre

ROMA C’è anche il maceratese Michele Antonelli tra i convocati per la squadra azzurra che parteciperà ai prossimi Campionati Mondiali a squadre di marcia. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato i convocati per le gare in programma a Muscat, in Oman, venerdì 4 e sabato 5 marzo. Saranno 22 gli atleti impegnati nella rassegna iridata (13 uomini, 9 donne). Tra loro, alcuni degli azzurri che hanno preso parte alle Olimpiadi di Tokyo: nella 20 km al maschile Francesco Fortunato e Federico Tontodonati, nella stessa distanza al femminile Valentina Trapletti. Fa il debutto nella manifestazione la distanza dei 35 km (che esordirà anche ai Mondiali di Eugene in luglio e agli Europei di Monaco di Baviera in agosto): tra i selezionati, anche i campioni italiani in carica Matteo Giupponi e Federica Curiazzi. L’evento torna a distanza di quattro anni dall’ultima edizione (Taicang 2018), considerata la cancellazione causa Covid dell’edizione 2020 programmata a Minsk.

