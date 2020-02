Manchester City choc: fuori dalla Champions League per due anni. Stangata dell'Uefa, la reazione del club

Ultimo aggiornamento: 20:16

per due stagioni per aver violato le regole del fair play finanziario. La società è stata anche condannata al pagamento di una multa di 30 milioni di euro.È arrivata immediata attraverso un tweet la reazione del club inglese allenato da Pep Guardiola che punta il dito contro l'Uefa. «Il Manchester City è deluso ma non sorpreso dall'annuncio di oggi da parte della Camera dei giudici UEFA - si legge nel comunicato stampa - Il Club ha sempre anticipato il bisogno ultimo di cercare un organo indipendente e un processo per considerare in modo imparziale l'intero corpus di prove inconfutabili a sostegno della sua posizione.Nel dicembre 2018, il capo investigatore della UEFA ha presentato in anteprima l'esito e la sanzione che intendeva essere consegnato al Manchester City, prima ancora che fosse iniziata qualsiasi indagine».«Il successivo processo UEFA imperfetto e costantemente trapelato - si legge ancora - che ha supervisionato ha mostrato che c'erano pochi dubbi sul risultato che avrebbe prodotto. Il Club ha formalmente presentato reclamo all'organismo disciplinare UEFA, un reclamo che è stato convalidato da una sentenza CAS. In poche parole, questo è un caso avviato dalla UEFA, perseguito dalla UEFA e giudicato dalla UEFA. Con questo processo pregiudizievole ormai terminato, il Club perseguirà un giudizio imparziale il più rapidamente possibile e quindi, in primo luogo, avvierà il procedimento con il Tribunale Arbitrale per lo Sport il prima possibile».