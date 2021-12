Lube: Lucarelli fuori per alcuni mesi, ma non serve l'intervento chirurgico

CIVITANOVA La Volley Lube ha comunicato che nel corso del match tra Cucine Lube e Sir Safety Perugia, lo schiacciatore Ricardo Lucarelli «ha riportato la rottura del capo lungo del bicipite brachiale del braccio destro. Una diagnosi subito ipotizzata dallo staff medico cuciniero. La conferma è arrivata dopo la risonanza a cui è stato sottoposto l'atleta brasiliano. Nel pomeriggio il medico sociale della Lube, il dottor Mariano Avio, e il responsabile della fisioterapia, Marco Frontaloni, hanno accompagnato il giocatore dal professor Giuseppe Porcellini, luminare di ortopedia, per un consulto sul quadro clinico». «Si tratta di un infortunio serio - ha commentato Mariano Avio - ma la buona notizia è che non sarà necessario un intervento chirurgico. Su indicazione del professor Porcellini, seguiremo il percorso della terapia conservativa. Ci riserviamo di definire più avanti tempi di recupero di Ricardo». Ci vorranno comunque come minimo alcuni mesi, prima di rivedere in campo Lucarelli

